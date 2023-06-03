Казахстанский боец ММА узнал дату своего следующего боя в США

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Сегодня 12:00
©instagram.com/veretennikov___nikolay/

Проживающий в США казахстанский боец ММА Николай Веретенников узнал дату своего следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец проведет свой второй поединок в американской лиге United Fight League (UFL). В комментариях к посту Николая в Instagram аккаунт промоушена анонсировал его очередное выступление в конце лета: "12 августа, возвращение". В ответ Веретенников написал: "Готов драться".

Последний бой казахстанец провел также в UFL, где 13 мая победил во втором раунде американца Демаркеса Джексона.

Ранее представитель Казахстана пытался пробиться в UFC через претендентский турнир Даны Уайта, но уступил решением судей Майклу Моралесу из Эквадора.

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Метки:
Веретенников Николай

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