Казахстанский боец был госпитализирован после нокаута в финале турнира за миллион долларов

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников не смог присутствовать на пресс-конференции после турнира АСА 159, который прошел 16 июня в Сочи, сообщает Vesti.kz.

После поражения техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при легкого веса Резников был госпитализирован.

Позднее казахстанец опубликовал пост в одной из социальных сетей, приложив фото: "Всем спасибо кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня что не смог оправдать ваших надежд".

Напомним, для Артема Резникова это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при четырех поражениях.