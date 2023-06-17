Казахстанский боец был госпитализирован после нокаута в финале турнира за миллион долларов

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©instagram/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников не смог присутствовать на пресс-конференции после турнира АСА 159, который прошел 16 июня в Сочи, сообщает Vesti.kz.

После поражения техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при легкого веса Резников был госпитализирован.

Позднее казахстанец опубликовал пост в одной из социальных сетей, приложив фото: "Всем спасибо кто за меня болел. Эдик был сильнее, поздравляю его с этой победой! Простите меня что не смог оправдать ваших надежд".

Напомним, для Артема Резникова это седьмое поражение в профессиональных ММА при 24 победах. Эдуард Вартанян, в свою очередь, одержал 25-ю победу в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при четырех поражениях. 

 

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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