Казахстанский боец после дебютной победы удушающим отмечен в новой Лиге

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Сегодня 23:47

Казахстанский боец Асу Алмабаев (13-2) после досрочной победы в своем дебютном бою в Brave CF представлен в номинации "Прорыв года", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На турнире в Алматы Алмабаев выиграл у украинца Александра Доскальчука (10-3), завершив первый поединок под эгидой этого промоушена досрочно.

Бой прошел в рамках наилегчайшего веса и завершился во втором раунде - Алмабаев успешно провел удушающий прием со спины.

Проголосовать за казахстанца можно в специальном опросе, которое продолжится до 31 января.

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Алмабаев Асу MMA


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