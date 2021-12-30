Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC

Топовый казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (14-2) продолжает штурмовать дивизионы всевозможных лиг, где бы он ни выступал. На прошедшем турнире Naiza FC 36 файтер одержал десятую победу кряду. Корреспондент Vesti.kz считает, что Асу уже по силам начать доказывать свою состоятельность на арене UFC.

27-летний файтер на заключительном турнире года в казахстанском промоушене уверенно расправился с бразильцем Кайком Аленкаром (10-2). Это всего второе поражение для его соперника и первое в карьере досрочное. В третьем раунде Алмабаеву удалось отправить противника в нокаут.

Два поражения в карьере Асу случились в первой половине 2017 года, когда он уступил в самой концовке боя техническим нокаутом бойцу из команды Хабиба Нурмагомедова и нынешнему файтеру UFC(14-1), а затем проиграл раздельным решением азербайджанскому дебютанту(4-3-0-1).

Но после этой неудачной полосы Асу удалось взять себя в руки и начать новую, белую. С сентября 2017 года Алмабаев победил десятерых оппонентов подряд под эгидой целого ряда различных известных лиг. Семерых из десяти соперников он победил досрочно, и лишь трое дошли до оглашения судейских записок.

Выступал Алмабаев и в АСА, и в Alash Pride FC, и в AMC Fight Nights, становился чемпионом в организациях Naiza FC и M-1 Global. Также он успешно дебютировал и в зарубежном промоушене Brave CF, победив небезызвестного экс-чемпиона M-1 Global Александра Доскальчука (10-3) из Украины.

Был и уровень организаций, в которых он выступал, и желание встретиться с любым соперником, и даже победы над именитыми спортсменами. Алмабаев никогда не выбирал себе легкий путь, и от этого его карьера идет лишь в гору.

Многие казахстанские фанаты уже давно твердят, что Асу - уровень UFC. И сомнений в этом действительно быть не может. У Алмабаева отличный уровень борьбы и грэпплинга, а в последнем поединке с Аленкаром он показал и достаточно яркую ударку - его удары ногой с разворота в корпус и "вертушки" в голову наносили немало урона бразильцу.

Всесторонне развитый боец, имеющий за своими плечами опыт чемпионства, должен думать о повышении в ближайшем будущем. Все зависящее от себя Асу делает в зале и в клетке. В одном из своих недавних интервью спортсмен заявил, что сотрудничает с компанией FRM, которая также работает с несколькими топовыми бойцами UFC. Получается, что с менеджером проблем у Алмабаева тоже быть не должно.

Сейчас Асу тренируется в зале своей команды DAR Team Pro в Алматы. Но в этом году у него уже была и своего рода стажировка в США, когда он отправлялся тренироваться в American Top Team, составив компанию соотечественникам Жалгасу Жумагулова (14-6) и Сергею Морозову (17-5).

На горизонте сейчас нет других казахстанских бойцов, кто был бы ближе Асу к попаданию в UFC по демонстрируемому уровню и чемпионскому бэкграунду. В его весе уже есть первопроходец UFC из Казахстана Жумагулов, но разница в возрасте между ними достаточно велика, чтобы избежать разговоров, что "Асу будет мешать Жалгасу", или наоборот.

К сожалению, у Жумагулова достаточно проблем в UFC, ведь в первых четырех поединках он выиграл всего раз. Возраст его тоже не жалеет, а вот у Асу еще есть несколько лет в запасе и возможности становиться лучше с каждым днем.

Пока неясно, связывают ли в настоящий момент Алмабаева какие-либо контрактные обязательства с лигой Brave CF. Если они все еще есть, то эта площадка - тоже неплохой вариант для Асу. Оттуда в последние годы выходило немало проспектов, которые впоследствии "зашумели" в UFC, включая того же Хамзата Чимаева (10-0). В таком случае, казахстанцу еще можно задержаться там на пару поединков, а может даже стать чемпионом.

Но если никаких действующих договоров с азиатским промоушеном нет, то нужно предпринимать максимальные попытки в скором времени оказаться в UFC. У Асу нет страхов перед новыми вызовами, и этот менталитет победителя может помочь ему "безболезненно" прочувствовать переход в лучшую лигу мира.

Отметим, что всего на счету Асу 14 побед в профессиональном ММА. Трижды он оформлял победу нокаутом, семь раз - сабмишенами, а еще четыре раза брал верх решением судей.

Фото: Naiza FC©️