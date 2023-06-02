Казахстанский боец дал громкое обещание перед дебютом в российской лиге

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 22:39
©NAIZA

Казахстанский боец Жасулан Акимжан (9-2) дебютирует в гран-при лиги "Наше Дело", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Соперником казахстанца будет российский файтер Амирлан Амиров (5-4).

"Как-то так. 12 июня будет бомба", - подписал сторис в своем Instagram боец.

В феврале Акимжан должен был провести поединок на турнире Naiza 49 с Тимуром Серикулы. Акимжан не смог уложиться в лимит полулегкой весовой категории и снялся с GRAND-PRIX 5x5.

Отметим, что за свою профессиональную карьеру казахстанский боец Акимжан провел 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения. В своем последнем поединке он одержал впечатляющую победу нокаутом над иранским бойцом Матином Сафари.

 

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Метки:
Акимжан Жасулан MMA

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