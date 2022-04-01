Казахстанский боец брутальным нокаутом защитил свой пояс на турнире Naiza 38

На турнире Naiza 38 в Алматы состоялся главный бой между казахстанцем Алиби Идрисом (6-0) и россиянином Джохаром Эскиевым (8-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион наилегчайшего веса Идрис успешно отстоял свой пояс - в первом раунде он ударом коленом в голову нокаутировал оппонента.

Небитый Алиби всю карьеру проводит в лиге Naiza, тогда как Эскиев проиграл после серии из трех побед, две из которых были добыты под эгидой казахстанской организации.

Отметим, что в соглавном поединке вечера "Казахстанский дагестанец" Магомед Кабардиев (8-0) изящно нокаутировал экс-бойца UFC бразильца Валмира Лазаро (19-8).