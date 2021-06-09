Казахстанский боец Арман Оспанов сделал вес перед дебютом в американском промоушене

Казахстанский боец Арман Оспанов (11-3) успешно прошел взвешивание перед боем, сообщает Arlan MMA Pro Team.

В ночь на пятницу, 11 июня, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) он проведет поединок против американца Криса Уэйда (18-6), который с 2014 по 2017 год выступал в UFC.

Поединок пройдет в полулегком весе и станет для Оспанова дебютным в американском промоушене Professional Fighters League - PFL 4.

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