Казахстанец вошел в топ-3 после победы над экс-чемпионом Bellator

Казахстанский боец Асу Алмабаев (16-2) вошел в топ-3 обновленного рейтинга наилегчайшего веса промоушена Brave FC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее он победил бывшего чемпиона лиги Bellator Зака Маковски (21-11).

Выше Алмабаева оказались только россияне - Али Багаутинов (22-7) и Велимурад Алхасов (8-1-1).

"Объявление: Официальный рейтинг BRAVE CF, - пишет пресс-служба организации. - #BRAVENation, мы рады представить вам лучших бойцов на арене #BRAVECF🥇🥈🥉 Кто вам выделяется❓ Кто должен быть в списке или выше❓ Дайте нам знать ваши мысли!"

Казахстанец поднялся в рейтинге после победы над экс-чемпионом Bellator