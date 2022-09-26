Казахстанец вошел в топ-3 после победы над экс-чемпионом Bellator

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:10
©instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец Асу Алмабаев (16-2) вошел в топ-3 обновленного рейтинга наилегчайшего веса промоушена Brave FC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее он победил бывшего чемпиона лиги Bellator Зака Маковски (21-11).

Выше Алмабаева оказались только россияне - Али Багаутинов (22-7) и Велимурад Алхасов (8-1-1).

"Объявление: Официальный рейтинг BRAVE CF, - пишет пресс-служба организации. - #BRAVENation, мы рады представить вам лучших бойцов на арене #BRAVECF🥇🥈🥉 Кто вам выделяется❓ Кто должен быть в списке или выше❓ Дайте нам знать ваши мысли!"

Казахстанец поднялся в рейтинге после победы над экс-чемпионом Bellator

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Метки:
MMA Алмабаев Асу

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