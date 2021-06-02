Казахстанец получил бой за титул в АСА

Казахстанский боец Евгений Егембердиев проведет бой за титул чемпиона АСА в полутяжелом весе. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Поединок состоится на турнире АСА126 в Сочи (Россия) 16 июля. Соперником Егембердиева станет Муслим Магомедов из Дагестана.

"Боец из Дагестана имеет безупречный рекорд, минимизирует риски за счет грамотно выстроенной тактики на бой и демонстрирует изнуряющий прессинг. Шесть побед в лиге.

Представитель Казахстана Евгений Егембердиев всегда в поединках призывает к бескомпромиссным выяснениям отношений в стойке и имеет репутацию "рубаки", - говорится в сообщении АСА.

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