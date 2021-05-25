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Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше

Но от этого выиграет не каждый боец.

Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше
Артем Резников. Фото: ACA©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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В ближайшие месяцы намечается проведение сразу двух титульных боев в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА) с участием казахстанских бойцов - Евгения Егембердиева (12-3) и Артема Резникова (22-6). Корреспондент Vesti.kz оценил значимость этих событий для казахстанских смешанных единоборств. 

В понедельник стало известно о планах престижного российского промоушена относительно титульных боев в легком и полутяжелом дивизионах. Было решено, что в сентябре чемпион в 70 килограммах Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) будет защищать свой пояс в противостоянии с претендентом номер один Резниковым.

Также матчмейкеры поставят на кон вакантный титул в 93 килограммах. Его на турнире АСА 126 оспорят первый номер рейтинга россиянин Муслим Магомедов (9-0) и третий боец в списке претендентов Егембердиев. Этот бой планируется на июль. 

Лигу АСА многие авторитетные сайты называют третьей в мире после UFC и Bellator. В UFC казахстанцы только начинают делать первые шаги, а в Bellator представителей страны вообще не было. Следовательно, АСА - самая большая площадка в профессиональном ММА, в которой казахстанцы близки к вершине и способны на ней обосноваться.  

Разница есть разве что в мотивации спортсменов. Для 36-летнего Егембердиева это великолепная возможность стать чемпионом и закрепиться на вершине, вписать свое имя в историю промоушена. Но для Резникова это не самый лучший вариант.

29-летний уроженец Риддера ранее заявлял, что его не интересует титульный бой. По контракту у Резникова оставалась одна схватка в промоушене. Но если Артему удастся победить Абдулвахабова, то контракт автоматически продлится еще на три поединка. Это уже не входит в планы казахстанца, которого не устраивает размер гонораров в АСА. Кроме того, Артем не раз говорил о желании проявить себя в заокеанских лигах. 

Но теперь отступать нельзя. АСА готов дать Резникову лишь титульный бой. Это тупиковая ситуация, ведь боец не хочет проигрывать, но при этом и не хочет оставаться в лиге. Со слов спортсмена, в настоящее время он зарабатывает по пять тысяч долларов за выход в клетку и еще пять тысяч в случае победы. Руководство готово рассмотреть улучшение условий для Артема, но оно все равно вряд ли устроит его. Да и престижность топовых лиг Америки будет повыше. 

Каково будет дальнейшее развитие карьеры Резникова - покажет лишь время. Все будет зависеть от результата противостояния с Абдулвахабовым.

В любом случае наличие двух титульников в АСА для казахстанцев - это большой шаг вперед. У страны уже были чемпионы в М-1 Global и Fight Nights, а АСА, кто бы что ни говорил, - еще более крупная организация. 

Напомним, что на этой неделе в рамках турнира АСА 123 в Москве (Россия) выступит казахстанский полусредневес Георгий Кичигин (24-7).

Фото: АСА©️

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Метки:
MMA UFC Резников Артем Казахстан Россия

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