Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА

Уже названы сроки.

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА
Артем Резников. Фото: instagram.com/qazmma_tm©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский боец Артем Резников проведет бой за титул чемпиона АСА в легком весе. Об этом сообщается в аккаунте Лиги в Instagram.

Его соперником будет действующий обладатель титула россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов. Поединок состоится в сентябре.

"В легком весовом дивизионе ни для кого не секрет, что первый номер рейтинга Артем Резников является официальным претендентом на чемпионский пояс. Его поединок против Абдул-Азиза Абдулвахабова планируется на одном из осенних турниров, который пройдет в сентябре этого года. Это логичный бой. Артем одержал три победы в организации, он по праву заслужил свой титульный шанс", - прокомментировал вице-президент ACА Асланбек Бадаев.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Резников Артем MMA

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:30
Единоборства

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА
Вчера
22:22
Единоборства

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
Вчера
17:01
Единоборства

Казахстанец Кичигин против экс-бойца UFC из Бразилии, или что ждать на этой неделе любителям ММА
23 мая
03:32
Единоборства

Неудачный дебют. Казахский боец проиграл в первом поединке в октагоне UFC
23 мая
02:40
Единоборства

Побывал в нокдауне, но победил. Исмагулов разобрался с дерзким дебютантом из Бразилии
22 мая
10:14
Единоборства

"Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями". Казахский файтер сделал заявление перед четвертым боем в UFC
22 мая
08:36
Единоборства

Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА
22 мая
08:05
Единоборства

Исмагулов и Алвес не пожали друг другу руки на дуэли взглядов перед турниром UFC
22 мая
00:05
Единоборства

Обидчик Жумагулова в UFC попал в больницу после неудачной весогонки
21 мая
21:51
Единоборства

"Много времени играет на домбре". Казахский боец UFC из Китая рассказал о своем досуге
21 мая
19:51
Единоборства

В одном карде. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию турнира UFC c участием казахских бойцов
21 мая
18:57
Единоборства

Казахский файтер сделал заявление перед дебютом в UFC
21 мая
12:15
Единоборства

"Он просто тупой". Дамир Исмагулов высказался о провокации соперника из Бразилии с казахстанским флагом
21 мая
11:37
Единоборства

Американский промоушен представил казахстанского бойца Армана Оспанова
20 мая
12:30
Единоборства

"Очень нужна досрочная победа". Комментатор UFC ТВ - о поединке Исмагулова и провокации от соперника с флагом Казахстана
20 мая
10:02
Единоборства

"Всем плевать на народные деньги". Хамитов отреагировал на зарплату капитана "Барыса"
19 мая
20:20
Единоборства

Сколько зарабатывают за бой в UFC казахстанцы и чемпионы в их весах. Сопоставление и объяснение
19 мая
15:12
Единоборства

Три веские причины, или почему Исмагулов будет в топ-15 рейтинга UFC
19 мая
08:11
Единоборства

Казахстанский полусредневес сделал заявление после поздравлений от президента UFC
19 мая
07:21
Единоборства

"Многие спрашивают...". Казахский боец ответил на интересующий всех вопрос перед четвертым поединком в UFC
18 мая
13:35
Единоборства

"Уверен, что выиграю у МакГрегора". Резников - о Чимаеве, уровне бойцов UFC и значении Головкина для Казахстана
17 мая
21:05
Единоборства

Огненный турнир! Два казахских бойца выступят на этой неделе в UFC
17 мая
19:22
Единоборства

"Я произведу фурор в Европе и Азии". Казахстанский файтер подписал контракт с известным промоушеном
17 мая
15:51
Единоборства

Видео нокаута, или как казахстанец финишировал соперника в первом раунде и получил шанс попасть в UFC
17 мая
09:12
Единоборства

Получит шанс от Даны Уайта. Казахстанец стал чемпионом Fury FC и близок к попаданию в UFC
15 мая
14:30
Единоборства

UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам
15 мая
11:25
Единоборства

Самая горячая девушка-боец похвасталась шикарными формами перед возвращением в октагон
14 мая
18:36
Единоборства

"Instagram-война закончена". Куат Хамитов назвал дату и место боя с файтером из России
14 мая
18:16
Единоборства

Бой за пояс Хабиба, поединки Фергюсона и Шевченко, или что будет на выходных в UFC
14 мая
13:02
Единоборства

Мастер удушающих и опасный борец, или почему Оспанову не повезло с соперником в дебюте PFL
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика