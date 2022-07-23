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Казахстанец отреагировал на скандал и выбрал соперника в турнире за миллион долларов

Казахстанец отреагировал на скандал и выбрал соперника в турнире за миллион долларов
©АСА

Казахстанец Артем Резников отреагировал на дисквалификацию потенциальных соперников в четвертьфинальном поединке Гран-при ACA в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Основатель АСА Маирбек Хасиев вышел в клетку и досрочно остановил бой за пассивность конкурентов - скандалом завершился поединок между россиянами Али Баговым и Рашидом Магомедовым.

В АСА высказались по сопернику казахстанца после скандала на турнире за миллион долларов

"Всех приветствую. Хочу выразить свое мнение по поводу четвертьфинала Гран-при в легком весе между Али и Рашидом, так как по итогам их боя должен был определиться мой соперник. Я не думаю, что это был договорной бой, просто каждый из них питает огромное уважение друг к другу и каждый из них ждал, что соперник ударит первым. Также хочу выразить слова поддержки в сторону @ali_hulk_bagov! По сути, он делал то, что всегда делал, он никогда особо в стойке не работал, его сильная сторона — борьба и грепплинг. Но подчеркну, что лига поступает правильно, стараясь организовать конкурентные бои. Это, прежде всего, забота о болельщиках. Ведь все это — для них. Но все же хочу обратиться к лиге от своего лица и от лица фанатов ММА.

Все хотят увидеть мой бой с Али Баговым, определенная стилистика придает боям зрелищности. Поставь хорошего ударника против ударника, и мы получим эффектную зарубу в стойке, борца против борца — красивую зрелищную борьбу. Али тот боец, который на протяжении долгих лет выступает в лиге АСА, и я не помню ни одного его боя в другой организации. Я слышу разные разговоры, кто-то считает, что на замену следует поставить Хакрана, но он проиграл Раисову в первом бою гран-при! Рассматривают реванш с Рамосом, но Дэви не выиграл у меня ни одного раунда из 5, а реванши дают при близких поединках, но не при явном доминировании и не в рамках одного Гран-при. Да, я понимаю, что произошло, но надеюсь на снисхождение лиги в отношении Али!

В любом случае полуфинал Багов - Резников - афиша куда привлекательнее для фанатов, чем мой бой с Хакраном или реванш с Рамосом. Давайте сделаем это для фанатов. В полуфинале старая школа против новой? Раисов - Вартанян и я против Али! Вот и посмотрим, кто выйдет в финал! Возможно, руководство лиги @aca_mma сейчас все проанализирует и не будет слишком строго наказывать своих топовых бойцов, которые верой и правдой столько лет делали имя как себе, так и своему промоушену. Тем более на записях в карточках судей Али забрал 3 раунда из 4🙂( хоть и не били друг друга, а боролись, но все же Али вел бой😀)", - написал казахстанец.

Сам Резников в четвертьфинале Гран-при АСА прошел экс-бойца UFC из Бразилии Дави Рамоса, победив его решением судей. Видео полного боя можно посмотреть здесь

Отметим, что Резников провалил взвешивание. Лига наказала его штрафом в размере 20 процентов от суммы гонорара в пользу соперника. Общий призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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