Казахстанец нокаутировал соперника и защитил пояс престижного промоушена

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Казахстанский боец смешанного стиля Сабит Жусупов (15-3-0-1) сохранил звание чемпиона российского промоушена Fight Nights Global в полулегком весе. В главном карде ивента, прошедшего в Москве, он победил нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 29-летнего казахстанца стал его ровесник из Бразилии Вандерлей Роса (15-7). Поединок завершился на четвертой минуте второго раунда, когда Жусупов наглухо нокаутировал оппонента. Причем любопытно, что первую пятиминутку этого титульного боя забрал именно Роса, но Сабиту удалось уверенно вернуться в бой во втором отрезке.

Для казахстанского файтера это первая защита титула Fight Nights Global, который он завоевал в октябре прошлого года, победив решением Владимира Егояна. Теперь победная серия Сабита достигла семи поединков. Что касается его соперника, то он дебютировал в новой для себя лиге с поражения.

Отметим, что на этом же турнире изначально планировался титульный бой казахстанца Даурена Ермекова (16-5) за пояс временного чемпиона в среднем весе. Но в итоге файтер из Актобе снялся с поединка из-за травмы.

Метки:
MMA Казахстан Бразилия Россия Москва Ермеков Даурен

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