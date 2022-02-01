"Казахское невезение", или что происходит с титульными боями в лиге Хабиба

Казахстанский полулегковес Жасулан Акимжан (7-2), претендовавший на чемпионский бой в лиге Eagle FC, был вынужден сняться с поединка из-за грыжи шейного отдела позвоночника. Корреспондент Vesti.kz - о том, как бойцам из Казахстана не везет с титульными противостояниями в промоушене Хабиба Нурмагомедова.

Второй титульный бой Eagle FC подряд с участием казахстанца срывается, и это при том, что для отечественных смешанных единоборств возможность завоевания пояса в одной из ведущих лиг России - дело не очень частое. Значимость таких шансов очень важна, но казахстанским файтерам не везет вновь и вновь.

Накануне стало известно, что 24-летний Акимжан не в состоянии провести титульный поединок в Москве 18 февраля. Он должен был биться с чемпионом полулегкого веса из Кыргызстана Бусурманкулом Абдибаитом (14-3-1). Подготовка близилась к своему финалу, а Жасулан с командой уже несколько недель тренировался в Дагестане.

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На замену вместо Жасулана выйдет российский файтер(10-3). И именно в поединке с ним Бусурманкул проведет свою первую защиту пояса в роли чемпиона Eagle FC.

В октябре прошлого года в полутяжелом весе за вакантный пояс должен был драться небитый казахстанец Дияр Нургожай (7-0), который тренируется в одном зале с Акимжаном Tobet Top Team. Его соперником должен был стать россиянин Степан Горшечников (8-3).

Но в итоге Горшечников выбыл из строя, Дияру сменили соперника, и бой потерял статус титульного. Возможно, что в скором времени Нургожаю предложат еще один титульный бой против этого же оппонента. И тогда, будем надеяться, все пойдет по плану.

Акимжан - перспективный файтер, которого любят не только в Казахстане. Что говорить, если сам Хабиб возлагает на него большие надежды и по-настоящему симпатизирует Жасулану. Нет сомнений, что рано или поздно, а, возможно, уже в следующем бою Акимжан получит титульный поединок.

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