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У казахстанского бойца сорвался титульный поединок в лиге Хабиба

У казахстанского бойца сорвался титульный поединок в лиге Хабиба
©instagram.com/akimzhanov_
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский файтер Жасулан Акимжан не сможет провести свой ближайший бой в лиге Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, сообщает пресс-служба Arlan MMA Pro Team.

Встреча должна была пройти 18 февраля в Москве.

"Боец нашей команды Жасулан Акимжан получил травму во время сборов и вынужден сняться с предстоящего титульного боя против кыргызстанца Бусурманкула Абдибаита Уулу. Хотели бы извиниться перед соперником и его командой, лигой Eagle FC и всеми болельщиками. Мы надеялись, что сможем сохранить бой, но необходимо оперативное лечение, а затем начнется процесс восстановления. Никто не застрахован от подобных ситуаций, поэтому надеемся, что у казахстанского батыра еще будет шанс проявить себя в титульном поединке", - говорится в сообщении команды.


Отметим, что Акимжан идет на серии из трех побед, каждую из которых спортсмен из Нур-Султана добыл под эгидой лиги Eagle FC.

Что касается Бусурманкула, то он победил в последних шести поединках, а два последних прошли в Eagle FC. Чемпионом промоушена он стал в августе, победив техническим нокаутом россиянина Руслана Яманбаева. Против Акимжана он планировал провести первую защиту пояса.

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Метки:
Акимжан Жасулан MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб

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