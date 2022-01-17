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Его ждет Хабиб. Казахстанский боец отправился на сборы в Дагестан перед титульным боем в Eagle FC

Его ждет Хабиб. Казахстанский боец отправился на сборы в Дагестан перед титульным боем в Eagle FC
©Eagle FC
Новости спорта Единоборства MMA

Осталось чуть больше месяца до титульного поединка казахстанского полулегковеса Жасулана Акимжана (7-2) в лиге Eagle FC. 24-летний файтер вместе с несколькими одноклубниками уже отправился в Дагестан на заключительную часть подготовки. Корреспондент Vesti.kz рассказал вкратце об этом.

Бой с действующим чемпионом российской организации кыргызстанцем Бусурманкулом Абдибаитом (14-3-1) пройдет в Москве. Он запланирован на 18 февраля. Абдибаит, для которого это будет первая защита пояса, уже на протяжении нескольких недель готовится за пределами родной страны. 

Интересно, что в конце декабря Бусурманкул занимался в известном зале Dagestan Fighter, и теперь туда же направился и сам Акимжан вместе с несколькими своими товарищами по Tobet Top Team. Среди них и непобежденный проспект Али Кабдулла (6-0-1). Несколько месяцев казахстанские бойцы под руководством Диаса Кабдуова уже проходили сборы в Dagestan Fighter.

На протяжении всего времени до отъезда в Дагестан Жасулан активно тренировался в своем зале в Нур-Султане. Там собрана целая плеяда перспективных бойцов, среди которых Дияр Нургожай (7-0), также ожидающий титульного шанса в Eagle FC, Муратбек Касымбай (11-4), Николай Самусев (8-0), Магомед Кабардиев (7-0) и многие другие.

Теперь у Жасулана есть хорошая возможность потренироваться и с лучшими бойцами Dagestan Fighter, где обычно занимаются Забит Магомедшарипов (18-1), Магомед "Тигр" Магомедов (18-2), Тимур Валиев (18-2) и не только. Тем более что главная звезда - Забит - тоже полулегковес, и несколько раз он лично приезжал в зал Tobet Top Team в столице Казахстана.

Грядущий поединок станет первой пятираундовой проверкой для проспекта из Казахстана. На него возлагают надежды болельщики, одноклубники, тренеры и даже сам Хабиб Нурмагомедов, не раз лично поддерживавший Жасулана. Но в титульном поединке сойдутся два спортсмена, к которым тепло относится владелец Eagle FC, поэтому можно быть уверенным - Хабиб ждет этого боя.

У Акимжана есть еще несколько недель для полноценных тренировок и подготовки, после чего начнется уже процесс сгонки веса. Что касается Абдибаита, то в декабре он заявил, что, помимо Dagestan Fighter, хочет потренироваться и в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, в родном месте для самого Хабиба и всей его команды. Возможно, что Бусурманкул перебрался в один из других залов, и с соперником случайных встреч до поединка быть не должно.

Напомним, что Акимжан идет на серии из трех побед подряд, а у Бусурманкула она продлилась уже до шести викторий кряду.

Названа дата титульного боя казахстанского бойца в лиге Хабиба

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Метки:
MMA Eagle FC Акимжан Жасулан Казахстан Россия Москва Кыргызстан Дагестан Нурмагомедов Хабиб

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