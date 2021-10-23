Казахский боец ММА победил бразильца в главном бою турнира в России

©RCC
Новости спорта Единоборства Смешанные
Вчера 23:23

Российский полусредневес Ильяс Хамзин, являющийся этническим казахом, одержал победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок стал главным на турнире по смешанным единоборствам RCC Intro 17 в Екатеринбурге (Россия). 

Соперником Хамзина стал бразилец Мичел Силва. Бой продлился все три запланированных раунда и завершился победой казахского бойца раздельным решением судей.

Отметим, что Хамзин одержал восьмую победу в ММА, а Мичел Силва потерпел десятое поражение. Это был уже третий поединок россиянина в нынешнем году - в феврале он проиграл своему соотечественнику Борису Медведеву (12-2), а в мае победил бразильца Джуниора Маркеса.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Метки:
MMA


Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:23
© 2008 - 2021 ТОО «EML»