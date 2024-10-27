Казах отправил узбека в чудовищный нокаут в бою по правилам ММА

В Алматы состоялся вечер смешанных единоборств Octagon 65, котором казахстанский боец Илзат Асиев (3-0) встречался с узбекистанцем Бекхрузом Исроиловым (2-0), передает Vesti.kz.

Событие прошло во Дворце спорта имени Балуана Шолака и завершилось уже в первом раунде. Асиев жестким ударом с колена отправил Исроилова на настил, после чего принялся добивать потрясенного соперника. Рефери вмешался и остановил поединок.

В главном событии турнира за временный титул чемпиона в легком весе будут биться казахстанский боец Нуржан Акишев (16-4-1) и узбекистанец Мавлонбек Миркомилов (6-2-1).