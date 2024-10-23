Казах-нокаутер получил бой против экс-бойца UFC: есть дата и место

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асылжан "Сак" Бакытжанулы (15-5) выступит на турнире "Наше дело 86", который пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге (Россия), передают Vesti.kz.

Соперником казахстанца станет 34-летний российский полутяжеловес Шамиль Гамзатов (14-2). На его счету две победы в лиге PFL. Также Гамзатов провел два боя в UFC, где победил бразильца Клидсона Абреу и проиграл техническим нокаутом Михалу Олексейчуку из Польши.

В последний раз Гамзатов выходил в октагон в июне этого года на турнире "Наше дело" и проиграл бой за чемпионский пояс в тяжелом весе Виктору Немкову.

Бакытжанулы не дрался с декабря прошлого года, когда проиграл россиянину Максима Гришина. Однако позже результат поединка признали несостоявшимся. Отметим, что 10 своих боев "Сак" завершил нокаутом.