Казах с 9-0 попал в одну из лучших лиг мира: там его ждут друг Хабиба и непобеждённые дагестанцы

Один из самых перспективных казахстанских бойцов - 28-летний Саламат Исбулаев (9-0) - порадовал своим подписанием в одну из ведущих ММА-лиг мира PFL. Теперь спортсмен будет конкурировать с известными бойцами в американской организации. Корреспондент Vesti.kz составил список самых известных представителей его весовой категории в PFL.

Чемпион Alash Pride FC Исбулаев на профессиональном уровне бился в лёгком весе, но он неоднократно заявлял, что держит в планах переход в полулёгкий, так как он недостаточно крупный для этого дивизиона.

Уже известно, что в PFL Саламат будет выступать именно в 66 килограммах (полулёгкий дивизион).





Хесус Пинедо (25-7-1)

Страна: Перу

Возраст: 29 лет

Рекорд в PFL: 5-2

Факты: два боя в UFC (1-1), победитель турнира PFL-2023, финалист PFL-2025.





Тимур Хизриев (18-0)

Страна: Россия

Возраст: 29 лет

Рекорд в Bellator/PFL: 7-0

Факты: победитель турнира PFL-2024.





Эй Джей Макки (23-2)

Страна: США

Возраст: 30 лет

Рекорд в Bellator/PFL: 23-2

Факты: обладатель самой длинной победной серии в истории Bellator (18 боёв кряду), экс-чемпион Bellator в полулёгком весе, экс-победитель турнира полулегковесов Bellator.





Хасан Магомедшарипов (10-0)

Страна: Россия

Возраст: 24 года

Рекорд в Bellator/PFL: 5-0

Факты: младший брат экс-звезды UFC Забита Магомедшарипова. Один из самых перспективных бойцов ростера





Мовлид Хайбулаев (24-0-1-1)

Страна: Россия

Возраст: 34 года

Рекорд в Bellator/PFL: 11-0-1

Факты: одноклубник и близкий друг Хабиба Нурмагомедова, победитель двух турниров PFL (2021, 2025). Ни одного поражения за 14 лет в ММА.



Напомним, что Исбулаев в этом году получил казахстанское гражданство. До этого он являлся гражданином России, страны, в которой родился и прожил большую часть жизни. Все девять своих поединков в профессиональном ММА Исбулаев выиграл досрочно - шесть нокаутов и три сабмишена.

В прошлом в лиге PFL выступали казахстанцы Арман Оспанов и Замзагуль Файзолланова, но оба не задержались в лиге. Оспанов проиграл в единственном бою нокаутом, а Замзагуль проиграла оба поединка техническим нокаутом в первом раунде.

Однако Саламат, в отличие от них, присоединился к PFL в самом расцвете сил, и это придаёт нам положительных ожиданий.