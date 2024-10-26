Кайрат Ахметов подрался с чемпионом Bellator

Известный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов (27-2) выступил на турнире ADXC 6 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

"Казах" провел схватку по грэпплингу. Его соперником являлся чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патрик Микс (20-1).

Решением судей победу одержал действующий чемпион Патрик Микс. Стоит отметить, что Ахметов принял вызов на коротком уведомлении.

Отметим, что в 2015 году Ахметов стал чемпионом известного промоушена ONE FC. Позже ему поступало предложение от UFC, но в итоге он остался в ONE, где выступает по сей день.