Жумагулов привезет в Казахстан титул зарубежной лиги? Прямая трансляция из Германии

Сегодня, 28 июня, в Гамбурге (Германия) состоится бойцовский турнир OKTAGON 73. В рамках этого ивента титульный поединок в наилегчайшей весовой категории проведет казахстанец Жалгас Жумагулов (17-9), сообщают Vesti.kz.

Соперником 36-летнего файтера из Актобе будет действующий чемпион из Грузии Бено Адамия (12-8-2).

Самое интересное, что Адамия провалил церемонию взвешивания, превысив допустимый лимит. Ввиду этого 29-летний боец был лишен чемпионского титула, и он на сможет завоевать его даже в случае победы. Выходит, что покинуть октагон с поясом в руках может только Жумагулов, если ему удастся победить.

Бой между Адамией и Жумагуловым будет закрывать предварительный кард ивента, вот такое неожиданное решение для титульного боя. Сам турнир начнется в 21:00, а бой с участием казахстанца пройдет не ранее 22:30 по казахстанскому времени.

В прямом эфире бои турнира OKTAGON 73 вы можете посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan.

Отметим, что Адамия идет на серии из шести побед, а Жумагулов выиграл три поединка кряду.





Полностью кард ивента OKTAGON 73 выглядит так:



