Жаловался на гостеприимство, или как Мирзаев дрался с казахами? Его ждет бой с яркой звездой

8 февраля в Алматы пройдет бойцовский турнир Nomad Fighting Championship 12. В главном событии вечера состоится поединок между казахстанцем Жуманом Жумабековым (14-8) и россиянином Расулом Мирзаевым (19-4). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об истории встреч Черного тигра с соперниками из Казахстана.

34-летний Жумабеков и 38-летний Мирзаев являются известными бойцами смешанного стиля ММА. Жуман был чемпионом лиги NAIZA, а еще выступал по правилам кулачного боя и профессионального бокса (1-2, 1 КО). Он один из самых ярких и зрелищных бойцов Казахстана.

Что касается Мирзаева, то уроженец Дагестана является чемпионом мира по боевому самбо (2010), обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпионом России по ММА, экс-чемпионом Fight Nights. У него тоже есть профи-рекорд в боксе (2-0).

Предстоящий бой между ними пройдет по правилам кикбоксинга в весовой категории до 70 килограммов. Он будет рассчитан на пять раундов. И тут же стоит отметить, что обычно Мирзаев выступает в 66 килограммах, а Жумабеков - в 61.





Памятные бои Мирзаева с казахами: бил Естанова, но падал от Оспанова

Впервые Расул провел бой против представителя Казахстана весной 2013 года. На турнире Alash Pride в Алматы он встретился с Ержаном Естановым. На тот момент Мирзаев был непобежденным (5-0), а у Естанова был смешанный рекорд (5-3). В итоге россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Через полтора года, в ноябре 2014-го, они встретились вновь, так же в Алматы. Между первым и вторым поединком Расул одержал две победы в двух поединках, а у Естанова за это время накопилось шесть противостояний, в которых случились четыре победы, одна ничья и поражение.

В реванше непобежденный Расул вновь продемонстрировал свое превосходство - он завершил поединок техническим нокаутом, соперник не вышел на третий раунд.

В октябре 2015-го в Алматы должен был пройти очередной поединок Мирзаева под эгидой Alash Pride - ему организовали бой с тогда еще небитым нокаутером из Казахстана Арманом Оспановым, у которого был рекорд 7-0. Но в итоге бой не состоялся. Сначала сообщалось, что Расул получил травму. Но затем вскрылись подробности.

Оказалось, что Мирзаев не дождался контракта и решил не ехать в Казахстан. Он посчитал, что на его имени "пытаются сделать рекламу". А еще вспомнил, что в первые два визита в Казахстане к нему отнеслись не очень гостеприимно. В итоге Арману дали другого соперника, он одержал победу.



Спустя три года, в ноябре 2018-го, их бой снова был организован, но уже российской лигой АСА. Однако на турнире в Москве (Россия) этого поединка так и не дождались. Из-за проблем со здоровьем казахстанец слетел с боя, а Мирзаев нокаутировал соперника, вышедшего на замену.

Противостояние между Расулом и Арманом состоялось только с третьей попытки, в марте 2020-го в Алматы. На 105-м турнире АСА они оказались друг напротив друга. Но бой завершился очень быстро. За две с половиной минуты Оспанов нокаутировал оппонента. Так он закрыл свое последнюю неудачу, а еще нанес Мирзаеву второе поражение нокаутом кряду (первое было от Шамиля Шахбулатова за полгода до этого).

В феврале 2021-го, на турнире АСА в Москве, планировалось проведение боя между Мирзаевым и другим казахстанским файтером Нурбергеном Шариповым. Все шло нормально, пока у Шарипова не отказали почки во время сгонки веса. В итоге казахстанец провавалил взвешивание, превысив лимит полулегкой категории почти на пять килограммов! Бой был отменен, и к нему стороны больше не возвращались.

Если суммировать все поединки Черного тигра с казахстанцами, то получится рекорд 2-1. Две победы над Естановым, одно поражение от Оспанова, а отмененных боев было аж три - отказ ехать в Казахстан в 2015-м, проблемы Оспанова со здоровьем в 2018-м, проваленное взвешивание Шарипова в 2021-м.





Кто такой Расул Мирзаев и почему он известен?

В свое время Мирзаев считался одним из самых многообещающих бойцов ММА в России. В 24 года он стал чемпионом мира по боевому самбо, был непобежденным в клетке, у него были все перспективы отправиться за океан и покорять UFC.

Все изменилось в августе 2011 года, когда Расул стал непосредственным участником инцидента, вследствие которого погиб 19-летний студент Иван Агафонов. Между ними произошел конфликт возле ночного клуба. Мирзаев нанес удар, после которого Агафонов упал головой на асфальт и больше в себя не пришел. После следствия и длительных разбирательств его приговорили к двум годам ограничения свободы.

Ввиду того, что к тому моменту Мирзаев уже провел под стражей 15 месяцев, а день в следственном изоляторе равен двум дням ограничения свободы, боец был освобожден прямо из зала суда. Более того, ему были принесены извинения за то, что он находился под стражей дополнительные три месяца. Это было в ноябре 2012-го, еще до его поединков с казахстанскими соперниками.

В конце декабря 2016-го, за сутки до наступления нового года, Мирзаев попал в еще одну скандальную ситуацию. Он был избит тремя злоумышленниками в своей же квартире. Недоброжелатели уже давно "точили зуб" на спортсмена, который обидел одного из них некоторое время назад.

В итоге они обманным путем, с помощью подруги бойца, попали к нему в квартиру. Все закончилось избиением: Расула душили цепью, в него стреляли из травматического пистолета. Длительное время атлет восстанавливался в больнице. Из-за этого Мирзаев не выступал полтора года.

Организатором этого нападения стал известный блогер Камиль Аллахвердиев, известный по прозвищу Лахма. Именно у него перед этим возникла конфликтная ситуация с Мирзаевым, в ходе которой боец его ударил. В итоге Аллахвердиев не оставил это без ответа, но избежал ответственности перед законом, уехав из страны. В прошлом Камиль был близким другом Хабиба Нурмагомедова, однако к тому моменту их связи уже практически оборвались.

Все эти ситуации и подпортили репутацию Мирзаева, а еще закрыли ему дорогу в большие заокеанские лиги. Но он не отчаивается и продолжает выступать в России и Казахстане даже в 38-летнем возрасте. Впереди у Расула дебют в казахстанском промоушене Nomad.

Фото: АСА©️