Жалгас Жумагулов устроил зарубу и выиграл титул в зарубежной лиге MMA

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (17-9) выиграл титульный бой на турнире OKTAGON 73 в Гамбурге (Германия), сообщают Vesti.kz.

Жако выступил в титульном поединке в наилегчайшей весовой категории против действующего чемпиона из Грузии Бено Адамии (12-8-2).

Адамия перед этим поединком не смог сделать вес и вышел в октагон с желтой карточкой.

Пятираундовый поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Жако решением судей.

Отметим, что Адамия шел на серии из шести побед, которая прервалась в бою с Жако. Сам Жумагулов выиграл четыре поединка кряду.

Напомним, ранее Жумагулов выступал в UFC, проведя в этом промоушене семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его общий рекорд в ММА составляет 17 побед и девять поражений. UFC он покинул в 2023 году.

Жалгас также был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах.