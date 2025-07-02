Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (18-9) прокомментировал скандальный эпизод, случившийся в его поединке с грузином Бено Адамией (12-9-2), передают Vesti.kz.

Жумагулов опубликовал в соцсетях фото, на котором Адамия наносит ему запрещенный удар.

"Когда у тебя стальные яйца, все хотят их потрогать", - подписал пост казахстанец.

Их поединок состоялся 28 июня на турнире Oktagon 73 в Гамбурге (Германия). Жумагулов победил Адамию единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в наилегчайшем весе.

Напомним, Жумагулов выступал в UFC, проведя в промоушене семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений.

Также Жалгас был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах.