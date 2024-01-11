Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов (15-9) близок к бою-реваншу со своим бывшим соперником по UFC бразильцем Раулианом Пайвой (21-5), сообщают Vesti.kz.

Бойцы встречались в июне 2020 года. Тогда Пайва победил единогласным решением судей. Для Жумагулова этот был дебют в UFC.

На своей странице в Instagram Naiza опубликовала афишу потенциального реванша:

"Жумагулов vs Пайва 2. Хотели бы увидеть этот бой на турнире Naiza?", — обратился промоушен к болельщикам.

Бразилец отреагировал на анонс и дал свое согласие на поединок:

"Погнали, сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Я дам тебе реванш в 61 кг".

Ответ Жумагулова не заставил себя ждать:

"Только благодаря тебе я поднимаюсь на 61 кг, только благодаря тебе! Мне нужно набирать вес! Главное, чтобы ты набирал вес и не убегал от борьбы!"

Отметим, что и Пайва, и Жумагулов, уже не являбтся бойцами UFC. В своем последнем бою (в июне 2022-го) бразилец проиграл единогласным судейским решением другому представителю Казахстана Сергею Морозову (19-5).

Жалгас же провел в UFC семь боев, в которых одержал одну победу при шести поражениях. В декабре он выступил на турнире Naiza и выиграл нокаутом.