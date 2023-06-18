Известный специалист объяснил поражение Резникова в финале Гран-при за миллион долларов

Известный специалист Рамазан Исмаилов высказал свое мнение о поражении казахстанского бойца Артема Резникова от российского бойца Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Резников уступил Вартаняну в третьем раунде главного поединка турнира ACA 159 в Сочи. Бой состоялся в ночь на 17 июня.

"Я бы отметил характер Резникова. В начале поединка он пропустил несколько фронткиков. Было видно, насколько удары неприятны Артему. Другой на его месте мог уже отдать бой. Но у Резникова была серьезная мотивация. Не просто так оба дошли до финала. Характер и мужество Артема нельзя не отметить. Он вышел побеждать, ему нужна была победа. Со стороны Вартаняна я увидел хороший тактический план на бой, отличную защиту от тейкдаунов, хорошую ударную технику. Вартанян - классный боец мирового уровня, что мы и увидели. Резников сделал ставку на борьбу, но он не сочетал ее с ударами. Плана "Б" не оказалось. Это стало следствием результата. За характер и мужество - молодец. Оба достойные ребята, красавчики", - приводит слова Исмаилова Metaratings.ru.