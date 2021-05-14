"Instagram-война закончена". Куат Хамитов назвал дату и место боя с файтером из России

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов осенью проведет поединок против россиянина Марифа Пираева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Похоже все уже официально! 18 сентября Almaty- Arena", - написал "Найман" на своей странице в Instagram.

Отметим, что ранее бойцы обменялись колкостями в соцсетях. Россиянин в дерзкой форме бросил вызов Хамитову, призвав того не бегать от боя и подписать контракт. Куат со своей стороны отметил, что он, по словам главы промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, чересчур хорош для Пираева.

До этого поединка Хамитов проведет бой 19 июня в Атырау, где встретится с украинцем Романом Головиновым. Последний раз "Найман" бился в январе в Магнитогорске (Россия), когда в первом раунде нокаутировал россиянина Максима Пантелеева.

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