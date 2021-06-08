Хасбик vs Абдурозик: кто такие, сколько им лет и почему к их бою такой интерес?

Димаш Тулегенов

На протяжении последнего месяца большой интерес вызывает бой между Абдурозиком и Хасбиком. Наверное, практически каждый видел фото или фрагменты видео с пресс-конференции этих двух ребят, но мало кто знает, кто они такие и почему этот поединок настолько интересен. Корреспондент Vesti.kz познакомил вас с главными мировыми звездами ММА в весе до 18 килограммов, а также рассказал подробнее об их противостоянии, которое уже, возможно, состоялось.

Да-да, бой уже мог пройти, но результаты его еще никто не знает, кроме самих действующих лиц. Ожидалось, что поединок состоится 18 мая. С тех пор прошло уже три недели, но организатор боя, известный чеченский блогер Асхаб Тамаев, все еще не выложил видео схватки. Он продолжает подогревать интерес публики, выкладывая видео с подготовкой Хасбика и Абдурозика.

Хасбулла Магомедов, или просто Хасбик, - известный блогер из Дагестана (Россия). Он появился на свет с необъяснимым диагнозом, из-за которого даже в свои 18 лет выглядит словно пятилетний ребенок. У него детский голос, и многие относятся к нему как к ребенку, даже несмотря на то, что это не нравится самому Хасбику.

Он учится и говорит о желании изучить Коран. Известность пришла к Магомедову не больше пары лет назад, но она была очень резкой. За считанные месяцы о Хасбике узнали практически все, и не только в Дагестане, но в других странах СНГ. Он начал дружить и близко общаться со многими известными бойцами, среди которых и Хабиб Нурмагомедов.

Рост Хасбика составляет 93 сантиметра, вес - 18 килограммов.

Его соперник - Абдурозик - 17-летний певец из Таджикистана. Известно, что в детстве у него диагностировали рахит, но позволить себе дорогостоящее лечение семья будущей звезды не могла. Поэтому это переросло в куда более серьезные последствия.

Абдурозик, несмотря на юный возраст, уже хвалится тем, что зарабатывает на родине и помогает обеспечивать родителей и всю семью. В школу он пошел лишь в 12-летнем возрасте, а проблема была в том, что учебное заведение находилось далеко и Абдурозику было бы трудно и, что самое главное, опасно добираться туда самостоятельно. Родители опасались, что сына могут сбить на автомобиле, либо он столкнется с пасущимися животными.

Его рост - ровно сто сантиметров, а вес - 17 килограммов.

Если Абдурозика мало что связывало с ММА на родине, то Хасбик, помимо дружбы со звездами октагона, всерьез интересовался смешанными единоборствами. Он сравнивал себя с Хабибом, и в какой-то момент сказал, что готов выйти в клетку с любым, кто относится к его весовой категории.

Спустя время началась разработка боя между Хасбиком и Абдурозиком, а всю организацию на себя взял блогер Тамаев. Изначально условия предполагали, что победитель получит миллион рублей, но в итоге поединок так хорошо раскручивался, что оба получили фиксированный гонорар.

Пресс-конференция Хасбика и Абдурозика взорвала сеть, ее смотрели даже за океаном. На сегодняшний день видео насчитывает более 12 миллионов просмотров, а такого не было даже на пресс-конференциях с участием главных звезд UFC.

Хасбик, как ни странно, имеет немало хейтеров. Многие пользователи интернета считают, что Хасбулла ведет себя слишком высокомерно и нагло, особенно по отношению к своим юным поклонникам. Ранее в сети появлялись видео, на которых запечатлено, как Магомедов гоняется за ребенком с целью ударить его. По гарабитам и размерам они, безусловно, равны, но Хасбик, все же, старше в несколько раз. Это не понравилось зрителям.

Но и в целом он не отрицает, что ведет себя максимально естественно. Если Хасбика начинают без разрешения снимать или фотографировать на улице, за это он может "предъявить" детям. С такой же легкостью он может в грубой форме отказать в совместном фото или селфи, если находится без настроения.

Жизнь Абдурозика освещается поменьше. Он более спокойный, да и в России о нем ранее никто не знал. Популярность певца до недавних времен ограничивалась родным Таджикистаном.

На аккаунт Хасбуллы в Instagram подписано больше 1,2 миллиона пользователей. У Абдурозика аудитория несколько скромнее - 854 тысячи подписчиков.

Об организации этого поединка высказывались уже неоднократно. Многие противники называют Хасбика и Абдурозика инвалидами, а организатора - бессердечным. Они считают, что заработанные деньги - не оправдание заставлять драться двух больных людей. Против организации боя уже высказывались братья Емельяненко.

Но есть и сторонники проведения боя. Они утверждают, что это отличный шанс для обоих, как заработать в финансовом плане, так и в плане узнаваемости. Большинство из тех, кто одобряет поединок, считает, что после схватки Абдурозик и Хасбик станут друзьями. А урон, который они могут нанести друг другу, называют незначительным.

Почему этот поединок интересен огромному числу зрителей со всего мира? Ответ прост. Это новое зрелище, раньше такого не было, чтобы два молодых парня, которые внешне мало чем отличаются от воспитанников детского сада, раскручивали бой трештоком и собирались встретиться в клетке, чтобы выявить сильнейшего. Причем, трешток довольно неплохой, ведь он не ограничивался одними лишь взаимными оскорблениями. К примеру, Хасбик постоянно припоминает сопернику о грехе - рекламировании букмекерской конторы в социальных сетях, а в ответ Абдурозик заявляет, что не использует в речи матерные слова, в отличие от оппонента.

Также известно, что экс-чемпион UFC в наилегчейшем и легчайшем весах Генри Сехудо в шутку попросил Дану Уайта организовать ему бой с Хасбиком и Абдурозиком.

Когда на YouTube-канале Тамаева появится видео долгожданного поединка - неясно. Многие ждут этого с нетерпением, пусть и ситуация совсем нестандартная. Часть фанатов узнала о бое и выбрала своего фаворита лишь в последние дни, хотя, вполне вероятно, что схватка фактически прошла еще несколько недель назад.

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