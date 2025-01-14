Хабиб рассказал, когда полностью уйдет из MMA

Легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший блестящую карьеру бойца в 2020 году, успешно проявил себя в качестве главного тренера, воспитав несколько талантливых спортсменов, сообщают Vesti.kz.

Среди его подопечных - чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, триумфатор Bellator и PFL Усман Нурмагомедов, а также перспективный претендент UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов.

Нурмагомедов дал понять, что не намерен надолго задерживаться в мире ММА, даже в качестве тренера.

"Мы занимаем места на вершине этого спорта уже где-то 7-8 лет. С тех самых пор, как я стал чемпионом. И все эти бойцы все это время были со мной. Сперва все они были у моего отца, еще когда я только начинал карьеру. И до сих пор 6-8 бойцов выступают на высочайшем уровне. Когда они завершат карьеру, я завершу вместе с ними", - сказал он.

Нурмагомедов уверен, что на горизонте уже появляются новые дагестанские чемпионы, готовые принять эстафету.

"Очень-очень много. Вы их пока что не знаете. Но все они очень голодные бойцы. Скоро у нас появится очень много чемпионов", - подчеркнул экс-чемпион UFC.

Хабиб поделился своими размышлениями о том, что стоит за секретом успеха.