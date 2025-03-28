Грозит тюрьма? Стало известно решение прокуратуры Ирландии по Макгрегору

Генеральная прокуратура Ирландии приняла решение не выдвигать обвинения против экс-звезды UFC Конора Макгрегора, которого подозревали в разжигании ненависти на фоне массовых беспорядков в Дублине, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что ирландскому бойцу грозило до семи лет лишения свободы за его жесткие высказывания, которые, по мнению властей, могли спровоцировать всплеск насилия во время антимигрантских протестов в ноябре 2023 года. Однако после рассмотрения дела прокуратура постановила закрыть его без дальнейших последствий для спортсмена.

"Представитель национальной полиции направил материалы дела генеральному прокурору. Тот в свою очередь не выдвинул никаких обвинений по этому делу", - приводит слова представителя национальной полиции Irish Mirror.

Реакция ирландца:

Макгрегор не оставил этот инцидент без внимания и высказался в соцсетях, заявив, что ирландское правительство предает своих граждан с самого момента своего существования. По его мнению, реальная власть давно уже не принадлежит народу.

"Им придется убить меня, чтобы остановить меня. Основание конституции Ирландии было сделано на крови Гарри Боланда, Артура Гриффита и Майкла Коллинза! Без убийства этих троих людей в предательстве мы бы не оказались в этой ситуации, когда власть полностью отнята у народа. Наше правительство с самого начала своего существования родилось на предательстве своих великих граждан. Конституция будет исправлена! Власть - вырвана из рук политической элиты! Правда восторжествует. Ирландия будет свободной!" - заявил Макгрегор.

Напомним, некоторое время назад ирландец побывал в Белом доме, где побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Глава UFC Дана Уайт отреагировал на это.

В последний раз 36-летний Макгрегор выходил в клетку летом 2021 года на турнире UFC 264. Тогда его противником был Дастин Порье. Поединок завершился досрочно: из-за тяжелой травмы ноги Макгрегора победу техническим нокаутом присудили Порье.