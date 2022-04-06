Экс-боец UFC и мастер досрочных побед. С кем "Бопай" подерется в турнире за миллион долларов

Казахстанский боец смешанных единоборств Замзагуль Файзолланова (7-1) дебютирует в заокеанском ММА благодаря участию в американском промоушене Professional Fighters League (PFL). Корреспондент Vesti.kz рассказал о первой сопернице "Бопай" и других участницах сезона в женском легком весе.

6 мая в Арлингтоне (Техас, США) 29-летняя Файзолланова встретится с бразильянкой Лариссой Пачеко (15-4). Опытная спортсменка ранее выступала в различных промоушенах, включая UFC. Под эгидой этой организации Пачеко провела два неудачных поединка.

"Бопай" должна была дебютировать в лиге PFL еще в прошлом году. Но в итоге ее противостояние с(17-12) из Бразилии было отменено. Казахстанская спортсменка не смогла вовремя получить американскую визу.

Теперь многократная чемпионка Казахстана по дзюдо и казакша курес померится силами с опасной финишеркой Пачеко. На счету 27-летней латиноамериканки восемь сабмишенов, шесть нокаутов и лишь одна победа решением судей.

В 2014-2015 годах Ларисса выступала в UFC. Сабмишеном в первом раунде она проиграла будущей чемпионке промоушена Джессике Андраде, а затем техническим нокаутом - Жермейн де Рандами.

С 2019 года бразильянка выступает в PFL, и за это время она одержала четыре победы при двух поражениях. Причем оба раза она уступила единогласным решением непобежденной(12-0). Сейчас Пачеко идет на серии из двух побед нокаутом в первых раундах.

Отметим, что всего в женском легком весе выступят десять спортсменок. В других поединках встретятся следующие пары:

Молодая 22-летняя мексиканка Абигейл Монтес (3-0) постарается укрепить "чистый" рекорд в бою с Еленой Колесник (5-4-0-1) из Украины. 31-летняя Колесник идет на серии из четырех поражений, поэтому фаворитом в противостоянии является Монтес.

32-летняя новозеландка Джена Фабиан (4-2) встретится с опытнейшей 38-летней канадкой Джулией Бадд (16-3). Бадд долгое время выступала в лиге Bellator. За свою профессиональную карьеру она потерпела всего три поражения - от Аманды Нуньес, Ронды Роузи и Крис "Сайборг".

31-летняя Харрисон, нанесшая те самые два поражения Пачеко, является одной из главных звезд в женской части PFL. Все 12 поединков в своей карьере она провела именно в этой лиге. Ее соперницей будет 33-летняя россиянка(6-2), идущая на серии из двух побед.

В еще одной схватке 34-летняя экс-боец UFC из Бразилии Ванесса Мело (11-8) встретится с 31-летней чешкой Мартиной Джиндровой (4-2). Мело дебютирует в PFL, а до этого она одержала одну победу в четырех боях в UFC.

Конкуренция у "Бопай" будет нелегкая. Самое главное - чтобы не было проблем с травмами и рабочей визой в США. Сейчас Файзолланова идет на серии из четырех побед. В августе прошлого года она провела первый бой за три года. Тогда на турнире Alash Pride FC Замзагуль победила соперницу из Узбекистана.

Напомним, что в прошлом году в PFL неудачно дебютировал полулегковес из Казахстана Арман Оспанов (11-5).

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