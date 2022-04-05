Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США

Казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-1) встретится с Ларисой Пачеко (15-4) из Бразилии на старте сезона Professional Fighters League (PFL) в США среди легковесов, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние пройдет 6 мая в Арлингтоне. Казахстанская спортсменка может побороться за миллион долларов: для того, что забрать призовые, нужно выиграть турнир.

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Помимо Файзоллановой и Пачеко, на старт выйдут еще восемь спортсменок:

1. Кайла Харрисон (США) - Марина Мохнаткина (Россия);

2. Джена Фабиан (Новая Зеландия) - Джулиа Бадд (Канада);

3. Елена Колесник (Украина) - Эбигейл Монтес (Мексика);

4. Ванесса Мело (Бразилия) - Мартина Жиндрова (Чехия).

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