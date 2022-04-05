 7JGgY3NkhExQvcas0VygY6ytMlmIOBmFEEVBD1wv
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США

Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США
©Fight Nights
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанка Замзагуль Файзолланова (7-1) встретится с Ларисой Пачеко (15-4) из Бразилии на старте сезона Professional Fighters League (PFL) в США среди легковесов, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние пройдет 6 мая в Арлингтоне. Казахстанская спортсменка может побороться за миллион долларов: для того, что забрать призовые, нужно выиграть турнир.

Возвращение спустя три года! Замзагуль "Бопай" дебютирует в американской лиге PFL

Помимо Файзоллановой и Пачеко, на старт выйдут еще восемь спортсменок:

1. Кайла Харрисон (США) - Марина Мохнаткина (Россия);

2. Джена Фабиан (Новая Зеландия) - Джулиа Бадд (Канада);

3. Елена Колесник (Украина) - Эбигейл Монтес (Мексика);

4. Ванесса Мело (Бразилия) - Мартина Жиндрова (Чехия).

Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США. Фото 1

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бои по смешанным правилам MMA США

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:58
MMA
Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США Боец ММА из Казахстана поборется за миллион долларов в США
4 апреля, 17:08
MMA
Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым
4 апреля, 16:50
MMA
Казахстанский боец собрался отправить Емельяненко на пенсию Казахстанский боец собрался отправить Емельяненко на пенсию
4 апреля, 10:37
MMA
"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА "Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА
1 апреля, 23:46
MMA
"Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza "Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza
1 апреля, 22:51
MMA
Казахстанский боец брутальным нокаутом защитил свой пояс на турнире Naiza 38 Казахстанский боец брутальным нокаутом защитил свой пояс на турнире Naiza 38
1 апреля, 22:24
MMA
"Казахстанский дагестанец" изящно нокаутировал экс-бойца UFC "Казахстанский дагестанец" изящно нокаутировал экс-бойца UFC
1 апреля, 17:13
MMA
"Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC "Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC
1 апреля, 16:32
MMA
Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире
1 апреля, 11:28
MMA
Казахстанский чемпион и дебют экс-бойца UFC. Прямая трансляция и кард турнира Naiza 38 Казахстанский чемпион и дебют экс-бойца UFC. Прямая трансляция и кард турнира Naiza 38
1 апреля, 11:02
MMA
Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии
1 апреля, 00:23
MMA
"Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу "Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу
31 марта, 22:57
MMA
Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике
31 марта, 20:13
MMA
Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC
31 марта, 16:27
MMA
Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника
31 марта, 13:03
MMA
Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов
30 марта, 15:20
MMA
Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC
30 марта, 10:02
MMA
Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC
29 марта, 10:01
MMA
Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила
28 марта, 12:20
MMA
Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой
27 марта, 18:47
MMA
Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки
27 марта, 09:55
MMA
Главный бой турнира UFC завершился нокаутом Главный бой турнира UFC завершился нокаутом
27 марта, 07:58
MMA
Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере
26 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios
26 марта, 21:19
MMA
Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана
26 марта, 02:15
MMA
Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя
25 марта, 12:54
MMA
Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева
24 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона" Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона"
24 марта, 20:58
MMA
Появилось видео погони полиции за МакГрегором Появилось видео погони полиции за МакГрегором
24 марта, 17:40
MMA
Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus