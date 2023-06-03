В долларах? В какой валюте получат гонорар участники боя Резников - Вартанян

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 09:53
©ACA MMA

Глава лиги АСА Евгений Яценко объявил, что казахстанский боец Артем Резников в случае победы в финале Гран-при получит гонорар за бой соперником из России Эдуардом Вартаняном в долларах, в то время как оплата его противника будет произведена в эквиваленте в рублях, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

- Победитель получит 200 тысяч долларов. Контракт подписывается в долларах или рублях?

- Все, что касается россиян, это контракт в рублях. А иностранцев… Резников — не россиянин. Для него контракт в долларах. Эдик получит эквивалент в рублях.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:53
MMA
В долларах? В какой валюте получат гонорар участники боя Резников - Вартанян
Сегодня , 09:24
MMA
Побеждавший Рахмонова боец оформил яркий нокаут
Вчера , 22:39
MMA
Казахстанский боец дал громкое обещание перед дебютом в российской лиге
Вчера , 22:10
MMA
"Казахстанский Сехудо" после защиты титула принял неожиданное решение в карьере
1 июня, 19:45
MMA
Два казахских чемпиона мира подерутся друг с другом. Почему они так хотят этого боя?
1 июня, 15:48
MMA
В Казахстане высказались о скандальном бое Александра Емельяненко
1 июня, 09:24
MMA
Куат Хамитов высказался о футболе
31 мая, 23:44
MMA
Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество
31 мая, 08:30
MMA
Шавката Рахмонова оскорбили за брошенный вызов экс-претенденту на титул UFC
30 мая, 22:15
MMA
У казахстанского бойца сорвался титульный поединок. Известна причина
© 2008 - 2023 ТОО «EML»