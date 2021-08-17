Девушка-боец из Узбекистана спровоцировала стычку с казахстанкой на дуэли взглядов

В среду, 18 августа, в Алматы пройдет турнир Аlash Pride Grand Prix 67, который ранее переносился несколько раз, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этом турнире примут участие бойцы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Среди них особо выделяется бой с участием известной файтерши из Казахстана Замзагуль "Бопай" Файзоллановой (6-1). Ее оппоненткой будет дебютантка из Узбекистана Хожинисо Комолдинова (0-0).

На дуэли взглядов Комолдинова спровоцировала стычку. Благо, сторонам удалось разнять девушек и не дать разгореться потасовке:

Напомним, что Замзагуль не так давно подписала контракт с американским промоушеном PFL. 19 августа она должна была дебютировать за океаном против Марианы Мораис (17-11) из Бразилии, но в итоге поединок был перенесен на неопределенный срок из-за проблем казахстанки с получением американской визы. В итоге Файзолланова не стала терять время и согласилась выступить на предстоящем турнире в Алматы.

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