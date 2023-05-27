Девушка-боец из Казахстана заявила о желании стать чемпионкой UFC

Девушка-боец из Казахстана Аян Турсын сделала громкое заявление, передают Vesti.kz. Она намерена первой в стране завоевать пояс UFC.

"Моя главная цель — стать чемпионкой UFC! И стать первой спортсменкой в Казахстане, которая привезет пояс этого промоушна. Но главная цель сейчас - стать чемпионкой лиги OCTAGON!" - цитирует спортсменку пресс-служба лиги.

Сегодня, 27 мая, в Алматы во Дворце Спорта имени Балуан Шолака пройдет турнир OCTAGON 45, на котором Турсын встретится с представительницей Узбекистана Эльмирой Ботировой.