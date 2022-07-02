Девушка-боец из Казахстана лишилась шансов на миллион долларов

Казахстанская девушка-боец Замзагуль Файзолланова (7-3) потерпела второе поражение в регулярном сезоне американской лиги Professional Fighters League (PFL), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором бою турнира "Бопай" досрочно проиграла чешке Мартине Ииндровой (6-2), а в дебюте была нокаутирована бразильянкой Лариссой Пачеко (16-4). Причем оба поединка закончились в первом раунде.

Видео нокаута во втором бою казашки за миллион долларов

Таким образом, Файзолланова не набрала ни одного очка за два боя и лишилась шансов на выход в плей-офф Гран-при, где победитель поспорит за миллион долларов.

Отметим, что групповой этап PFL преодолели обе обидчицы Файзоллановой - Пачеко и Мартина Ииндрова.

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