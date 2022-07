Видео нокаута во втором бою казашки за миллион долларов

В Атланте (Джорджия, США) закончился второй бой казахстанки Замзагуль Файзоллановой (7-2) в американской лиге Professional Fighters League (PFL) за миллион долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей "Бопай" была 31-летняя Мартина Йиндрова (5-2) их Чехии. Поединок закончился в первом раунде - Файзолланова пропустила несколько ударов, после чего оказалась на канвасе. Чешка продолжила добавить соперницу, вынудив рефери вмешаться. Тем самым Йиндрова одержала победу техническим нокаутом.

Martina Jindrova lands flush with a head kick! #2022PFL6 LIVE on ESPN+ 🌎 https://t.co/jPNvomkWj8 pic.twitter.com/w3lAjEEdKb

Martina Jindrova unloads but lands a low blow. Ref pauses the action and round 1 continues... #2022PFL6 LIVE on ESPN+ 🌎 https://t.co/jPNvomkWj8 pic.twitter.com/9wftJ5K8OW

1st ROUND FINISH FOR MARTINA JINDROVA! Jindrova is heading to the #PFLPlayoffs!#2022PFL6 LIVE on ESPN+

🌎 https://t.co/jPNvomkWj8 pic.twitter.com/eXsBynlfR9