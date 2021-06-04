Дебют непобежденного казахстанца в Brave. В какое время пройдет бой и где его смотреть?

Димаш Тулегенов

Сегодня, 4 июня, в Минске (Беларусь) пройдет турнир по смешанным единоборствам Brave CF 51. Одним из хедлайнеров вечера станет непобежденный файтер из Казахстана Ринат Сагынтай (9-0), который выступит в со-главном событии турнира. Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее о карде ивента, прямой трансляции и времени начала поединков.

25-летний боец из Шымкента проведет дебютную схватку в известном азиатском промоушене, как и его 26-летний оппонент из Беларуси Денис Магер (7-0). Оба непобежденные и заряжены на успех. Сагынтай стремится добыть десятую победу в карьере, чтобы довести рекорд до идеальных "10-0". Всех своих соперников Ринат финишировал - пять нокаутов и четыре сабмишена. Подробнее о Сагынтае и Магере мы уже писали. Можете прочитать по этой ссылке.

Поединок пройдет в супер-полусредней весовой категории (до 79,4 килограмма). Из всех 12 боев, который включит в себя кард, противостояние Сагынтая и Магера будет вторым по значимости, следовательно, 11-м в очереди.

Всего в событии примут участие 24 бойца, представляющие 15 стран. Пятеро из них станут "хозяевами клетки" - эти файтеры представляют Беларусь. Также выступят пять спортсменов из России. Что же касается Казахстана, то кроме Рината никого на турнире не будет.

Лишь шесть бойцов из всех участников карда не являются дебютантами Brave, остальные 18 проведут свои первые бои под эгидой организации из Бахрейна.

Можно отметить поединок восходящей звезды промоушена(5-0). Уроженец Дагестана (Россия) в 12 лет переехал в Манчестер (Англия), где живет по сей день. 20-летний непобежденный файтер идет на серии из пяти побед. Его соперником на Brave CF 51 будет представитель Грузии(5-1-1), который является дебютантом лиги.

Этот поединок пройдет седьмым по счету. С учетом того, что событие начнется в 22:30 по времени Нур-Султана, этот бой стартует не ранее 01:00.

Следом в клетке сойдутся полулегковесы из России(11-1) и(15-2-1). Богатова болельщики могут помнить по кратковременному, но очень скандальному периоду в UFC . Предстоящий поединок станет вторым для Романа в Brave CF. В первом он победил казахстанца(11-3) единогласным решением судей.

Его соперник Гаирбеков - дебютант лиги. В декабре 2018 года он выступал в казахстанском Alash Pride FC, тогда он решением победил Ермека Тлауова (16-7).

Бой Сагынтая и Магера, как уже сообщалось выше, будет 11-м по счету. Он начнется ориентировочно впо времени Нур-Султана. После чего в главном поединке встретятся легковесы(20-5, Бразилия) и(21-6, Германия).

С января 2013 до апреля 2016 года Мартинс выступал в UFC. За это время 32-летний бразилец провел в промоушене семь боев, победив в четырех из них.

29-летний представитель Германии выступал в большом количестве разных лиг, среди которых и известный российский промоушен М-1 Global.

В прямом эфире турнир, который начнется в, можно будет посмотреть по этой ссылке:

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ранее мы перечислили все важные события июня для фанатов казахстанского ММА.

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