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Довел Уайта до бешенства и был уволен. Казахстанец встретится со скандальным экс-бойцом UFC

Файтеру хватило одного боя, чтобы завершить свою историю в промоушене.

Довел Уайта до бешенства и был уволен. Казахстанец встретится со скандальным экс-бойцом UFC
Роман Богатов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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27-летний казахстанский полулегковес Нуржан Акишев (11-2) примет участие в совместном турнире промоушенов BRAVE CF и Krepost Selection, который состоится 16 января в Сочи (Россия). Его соперником будет россиянин Роман Богатов (10-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, в какой форме подходит к поединку Акишев и чем известен Богатов.

На счету Акишева восемь выигрышей сабмишенами, что составляет 73 процента его победных поединков. За свою профессиональную карьеру Нуржан лишь дважды доводил дело до судейского решения, выиграв и проиграв по разу.

Сейчас представитель Казахстана идет на серии из четырех побед подряд, а все они были добыты в декабре прошлого года - три на Bushido Kazakhstan и еще одна на Octagon Promotion. В октябре прошлого года Акишев проиграл дагестанцу Наби Ашурлаеву (4-0) на турнире GFC 19. Выделим, что текущая серия из четырех досрочных побед состоит исключительно из успешно проведенных сабмишенов.

Отметил великолепную работу соперника в партере и Богатов. 30-летний уроженец Оренбурга был чемпионом лиги М-1, а летом этого года провел дебютный бой в UFC. Интересы бойца представляет известный казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Турнир UFC 251, на котором также дебютировал казахстанец Жалгас Жумагулов (13-4), включил в себя поединок Богатова и 40-летнего бразильца Леонардо Сантоса (18-3-1).

Но опыт в лучшей лиге мира Роману лучше не вспоминать. Один поединок запомнился любителям ММА надолго. У Богатова было много желания и достаточно активности, вот только это обернулось чередой нарушений правил со стороны российского бойца. Сначала он ткнул пальцем в глаз соперника, а затем дважды пробил по паху.

"Вишенкой на торте" стал запрещенный удар коленом в исполнении Богатова, когда его оппонент находился в сидячем положении на канвасе. После нескольких грубых нарушений рефери снял с Богатова очки. Судейским решением праздновал победу Сантос. 

Во время боя зол на спортсмена был и рефери Марк Годдард, который несколько раз переспросил Богатова: "Что ты делаешь?!". Вот как это было:

Фанаты обратили внимание на атмосферу в углу россиянина в перерывах между раундами. Уж слишком много там было ненормативной лексики со стороны угловых. Также журналисты из дальнего зарубежья сумели заметить на теле секунданта Богатова неонацистскую татуировку в виде черного солнца. Еще этот же человек несколько раз кричал Роману, что тот должен убить своего соперника.

Поговаривают, что именно из-за всего этого у секунданта Алексея Кисера (12-4) сорвался дебют в UFC, а он действительно мог состояться - спортсмена рассматривали в качестве выходящего на замену.

После боя в твиттере появилось гневное обращение Богатова, в котором спортсмен (или не он) угрожал рефери Годдарду. Английский судья в свое время выступал в полутяжелом весе и имеет на своем счету профессиональный рекорд 7-6-1. В таком случае не совсем понятно, в чей адрес были угрозы. Самая же главная загадка в том, что позже Богатов заявил - аккаунта в твиттере у него нет, а эти твиты были опубликованы якобы владельцами фейковой странички. Нужно ли было кому-то создавать лже-аккаунт не самого известного бойца - большой секрет.



В любом случае понятно, что Богатов отметился очень неоднозначным пребыванием в UFC. Вскоре стало известно, что контракт организации с бойцом был расторгнут. Была информация, что президент лиги Дана Уайт был в бешенстве от перфоманса россиянина и велел расторгнуть с ним контракт. Позже Уайт эту информацию опровергнул, однако Богатов все равно был уволен.

Бой против Сантоса обернулся для Романа первым поражением в карьере. Пришел же в UFC Богатов непобежденным и полным уверенности. В своих заявлениях боец всерьез говорил о намерении завершить гегемонию Хабиба Нурмагомедова (29-0) и победить американца Тони Фергюсона (25-5), но все пошло по совсем иному сценарию.

Богатов станет одним из главных лиц на совместном турнире BRAVE CF 46 / Krepost Selection 10. Поединок против Акишева состоится 16 января в Сочи.

Фото: Jeff Bottari/Getty Images©️

 

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Метки:
MMA UFC Абдрахманов Саят Жумагулов Жалгас Нурмагомедов Хабиб Россия Казахстан Актобе

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