Довел Уайта до бешенства и был уволен. Казахстанец встретится со скандальным экс-бойцом UFC

27-летний казахстанский полулегковес Нуржан Акишев (11-2) примет участие в совместном турнире промоушенов BRAVE CF и Krepost Selection, который состоится 16 января в Сочи (Россия). Его соперником будет россиянин Роман Богатов (10-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, в какой форме подходит к поединку Акишев и чем известен Богатов.



На счету Акишева восемь выигрышей сабмишенами, что составляет 73 процента его победных поединков. За свою профессиональную карьеру Нуржан лишь дважды доводил дело до судейского решения, выиграв и проиграв по разу.

Сейчас представитель Казахстана идет на серии из четырех побед подряд, а все они были добыты в декабре прошлого года - три на Bushido Kazakhstan и еще одна на Octagon Promotion. В октябре прошлого года Акишев проиграл дагестанцу Наби Ашурлаеву (4-0) на турнире GFC 19. Выделим, что текущая серия из четырех досрочных побед состоит исключительно из успешно проведенных сабмишенов.



Отметил великолепную работу соперника в партере и Богатов. 30-летний уроженец Оренбурга был чемпионом лиги М-1, а летом этого года провел дебютный бой в UFC. Интересы бойца представляет известный казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Турнир UFC 251, на котором также дебютировал казахстанец Жалгас Жумагулов (13-4), включил в себя поединок Богатова и 40-летнего бразильца Леонардо Сантоса (18-3-1).





Но опыт в лучшей лиге мира Роману лучше не вспоминать. Один поединок запомнился любителям ММА надолго. У Богатова было много желания и достаточно активности, вот только это обернулось чередой нарушений правил со стороны российского бойца. Сначала он ткнул пальцем в глаз соперника, а затем дважды пробил по паху.

"Вишенкой на торте" стал запрещенный удар коленом в исполнении Богатова, когда его оппонент находился в сидячем положении на канвасе. После нескольких грубых нарушений рефери снял с Богатова очки. Судейским решением праздновал победу Сантос.



Во время боя зол на спортсмена был и рефери Марк Годдард, который несколько раз переспросил Богатова: "Что ты делаешь?!". Вот как это было:





What with the low blows and his corner parading neo-Nazi tattoos...it’s no surprise Roman Bogatov has been given his marching orders by the UFC. pic.twitter.com/eeCfHH5OiP