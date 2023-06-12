Чемпион NAIZA назвал своих фаворитов в российском промоушене

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Вчера 23:29
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Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев (10-0) выразил свою точку зрения относительно гран-при "Наше Дело" в весовой категории полулегкого веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это гран-при собрало в себе очень больших мастеров своего дела с разных стран СНГ. Будет очень интересно посмотреть на международное гран-при. Буду болеть за Жасулана Акимжана и Наби Ашурлаева. Считаю, что они главные фавориты в этом гран-при", - цитирует Кабардиева пресс-служба промоушена.

Отметим, что 27-летнему казахстанцу прочат переход в UFC. 

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Метки:
MMA Кабардиев Магомед Казахстан NAIZA Акимжан Жасулан

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