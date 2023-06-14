Чемпион ACA оценил шансы казахстанца в финале гран-при за миллион долларов

Чемпион наилегчайшего дивизиона АСА Курбан Гаджиев, высказал свои мысли о финале Гран-При в легком весе, в котором встретятся казахстанец Артем Резников и россиянин Эдуард Вартанян, ообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

"Давать явную победу одному из участников однозначно тяжело: и Резников, и Вартанян очень опытные ребята, тут легко ни одному из них не будет. Скажу так: я даю 52 на 48 процентов в пользу Вартаняна потому что есть опыт в пяти раундах, только поэтому, а болеть буду я за Резникова, я всегда болею за борьбу у обоих хорошие шансы, я думаю, что у Вартаняна будут шансы увеличиваться от раунда к раунду. Нельзя говорить, что у того и у другого нет стойки или борьбы, все у них при себе, просто кто-то делает что-то лучше и каждый пользуется своей лучшей стороной! Желаю удачи и без травм, будем смотреть обязательно. Ах да, еще я думаю север-юг маловероятен в этом бою", - заявил он.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).