"Будут бомбовые новости". Казахстанский боец заинтриговал заявлением о следующем поединке

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов, который представляет команду Arlan MMA Pro Team, опубликовал интригующий пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Скоро будут бомбовые новости! Да же, Саят Абдрахманов (менеджер)?" - говорится в его сообщении.

Последний раз он бился 17 декабря. Его бой стал главным на турнире ONE Championship в Сингапуре. В рамках наилегчайшего веса он встречался с филиппинцем Дэнни Кингандой и победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.