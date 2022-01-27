"Будут бомбовые новости". Казахстанский боец заинтриговал заявлением о следующем поединке

©instagram.com/kairat__akhmetov/
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Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов, который представляет команду Arlan MMA Pro Team, опубликовал интригующий пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Скоро будут бомбовые новости! Да же, Саят Абдрахманов (менеджер)?" - говорится в его сообщении.

Последний раз он бился 17 декабря. Его бой стал главным на турнире ONE Championship в Сингапуре. В рамках наилегчайшего веса он встречался с филиппинцем Дэнни Кингандой и победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

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