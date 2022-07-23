Брат Хабиба выиграл третий бой подряд в первом раунде и 15-й в карьере

Непобежденный российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранил идеальный рекорд после четвертого поединка под эгидой Bellator. Двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова выиграл третий бой подряд в первом раунде и 15-й в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Усман на прошедшем в Вашингтоне 283-м номерном турнире Bellator уже в первом раунде сабмишеном завершил бой против американца Кристофера Гонсалеса. Поединок прошел всего за 2 минуты 54 секунды.

Теперь в активе российского легковеса 15 побед в 15 профессиональных поединках, 13 из которых - досрочные. На счету Гонсалеса – семь побед при двух поражениях, а в Bellator у американца теперь рекорд 6-2.

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