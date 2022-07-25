Бой проспекта из Казахстана с экс-чемпионом Bellator перенесен. Подробности

Поединок казахстанского проспекта Асу Алмабаева (15-2), представляющего команду DAR Pro Team, с экс-чемпионом лиги Bellator американцем Заком Маковски (21-10) пройдет в Бахрейне, сообщает официальный сайт bravecf.com.

28-летний Алмабаев должен встретиться в наилегчайшем весе с 39-летним Маковски на Brave CF 60 в Бразилии, запланированный 30 июля, но промоушен сменил локацию из-за ковидных ограничений.

"Из-за непредвиденных обстоятельств Brave Combat Federation приняла решение переместить Brave CF 60 из Бразилии в свою штаб-квартиру в Королевстве Бахрейн. Этот шаг позволит турниру пройти в соответствии с графиком, а бойцы из шести стран все еще смогут сражаться и продемонстрировать тяжелую работу, которую они проделали во время своих бойцовских лагерей", - говорится в сообщении.

Подробности турнира будут раскрыты в ближайшие дни, но в промоушене обозначили свои цели.

"Приоритет номер один для Brave CF - бойцы. Этот шаг обеспечит всем 16 спортсменам возможность получать деньги и проявить себя в самых ярких огнях смешанных единоборств", - приводит слова президента Brave CF Мохаммеда Шахида источник.

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