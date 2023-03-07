"Бой менталитетов". В России оценили противостояние казахстанского чемпиона из лиги Хабиба с топовым бойцом

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Генеральный директор лиги Ural FC Радмир Габдуллин, заявил, что бой между российским бойцом ММА Гамзатом Хирамагомедовым и казахстанцем Дауреном Ермековым вышел за рамки обычного спортивного противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой пройдет 25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре.

"У ребят есть история, и у них есть незакрытый вопрос. И мы даем спортсменам возможность еще раз выйти в клетку, чтобы проявить себя. Гамзат и Даурен - очень яркие бойцы, которые привлекут внимание болельщиков. Это международный бой - боец из России против бойца из Казахстана. Мне этот поединок очень интересен. Они пересекались еще в любительском ММА, и сейчас на нашей площадке будет интересно посмотреть за их прогрессом, эволюцией. И тут уже получится бой менталитетов, а не просто спортсменов", - цитирует Габдуллина "Матч ТВ".

Предстоящий бой станет третьим между ними. Первый раз соперники сошлись на чемпионате мира по любителям. Тогда победу одержал Хирамагомедов. Затем казахстанец в июле 2022 года взял реванш, выиграв в бою за титул Eagle FC. Это был его последний на данный момент бой.

В декабре прошлого года Ермеков в рамках турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой с Фаридуном Одиловым из Таджикистана. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.

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Метки:
Ермеков Даурен MMA

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