"Бой с легендой российского ММА". Хамитов назвал имя следующего соперника

35-летний казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов (25-7-2) определился со следующим соперником. Им станет 39-летний россиянин Александр Шлеменко (65-15), сообщают Vesti.kz.

"С главой лиги Top Fight Маратом Сидикеевым были достигнуты договоренности о проведении боя с легендой российского ММА Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже", - написал Хамитов в соцсетях.

Хотя ранее Куат заявил, что вернется в октагон 20 октября.

Свой последний бой Хамитов провел в мае - на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы он победил единогласным решением судей Залимхана Юсупова (19-15) из России.