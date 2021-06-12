Боец UFC поддержал Армана Оспанова после поражения нокаутом в американском промоушене

Казахский боец Дамир Исмагулов, выступающий в UFC, поддержал Армана Оспанова после его тяжелого поражения в дебютном поединке в американском промоушене.

"Арман, береги себя, брат", - написал Исмагулов на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото.

Напомним, в дебютном поединке в PFL Оспанов проиграл нокаутом во втором раунде американцу Крису Уэйду по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда".

Для Оспанова это поражение стало четвертым в карьере, тогда как Уэйд выиграл второй подряд.

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