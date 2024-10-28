В Караганде состоялся чемпионат мира по уникальной казахстанской версии смешанных единоборств - Nomad MMA, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Трибуны спорткомплекса "Жастар" были заполнены полностью.

"В Казахстане смешанные единоборства находятся на высоком уровне развития. Наверное, смешанные единоборства в крови, в духе нашего народа. Поэтому это направление и одно из самых развивающихся в нашей стране", - заявил президент Nomad MMA Гаджи Гаджиев.

Зрители, как и спортсмены, эмоционально реагировали на происходящее, создавая неповторимую атмосферу и энергетику на трибунах.

Одной из особенностей Nomad MMA является бережное отношение к бойцам, которые выступали в защитных шлемах и накладках. Это немногие из принятых мер, позволяющих избежать ужасных травм.

Судьи очень требовательно относились к соблюдению правил боя.

"Судьи собраны со всех уголков нашей страны и не только. На чемпионате не возникло ни одного спорного момента. А это показатель профессионализма", - говорит главный судья чемпионата Азамат Уразгалиев.

Всего на турнир в Караганду приехало 1132 спортсмена из 15 стран.

Одним из участников соревнований стал Шербаз Мари из Пакистана.

"Я выиграл бронзовую медаль. Организация на высшем уровне. В нашей команде из Пакистана пять спортсменов и один тренер. Этот чемпионат позволил мне выйти на новый уровень", - заявил он.

На сегодняшний день в состав Всемирной федерации казахстанского Nomad MMA входят 27 стран.

Фото: Турар Казангапов/Tengrinews©