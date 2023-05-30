Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 16:00
©"Матч ТВ"

Финалист Гран-при АСА казахстанец Артем Резников (24-6), в интервью "Матч ТВ" выразил уверенность в том, что его будущий соперник Эдуард Вартанян не позволит ему достичь победы на престижном мероприятии приемом "Север-Юг" и будет стремиться использовать удары коленями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

- Когда говорят про ваш бой с Вартаняном, обсуждают, сумеет ли он приготовиться к приему "Север‑Юг", который вы очень хорошо делаете.

- А я к этому поединку акцент на "Север‑Юг" не делаю, потому что я не собираюсь его выполнять. Я готовлюсь все пять раундов отработать. После того, как я его переведу, Эдуард будет переворачиваться на живот, он всегда так делает в каждом бою, и у нас больше все будет зависеть от работы со спины.

- Что у вас еще хорошо получается из приемов, кроме "Севера‑Юга"?

- На тренировках у меня неплохо проходит треугольник руками.

- Что можете про Вартаняна как про человека сказать?

- Близко я его не знаю, виделись мы только на пресс‑конференциях, но со стороны он мне симпатичен.

- Как вы думаете, какие уязвимости он у вас видит?

- Он будет стараться встретить с колена. Давить. Будет вынуждать меня делать тейкдауны, чтобы я уставал, - сказал Резников.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:00
MMA
Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов
Вчера , 21:21
MMA
Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору
Вчера , 14:28
MMA
Казахстанский Макгрегор дебютирует в новой лиге. Кого он собирается побить на этой неделе?
Вчера , 13:05
MMA
Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
Вчера , 12:18
MMA
Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
28 мая, 00:06
MMA
"Казахстанский Сехудо" заставил соперника сдаться и защитил титул чемпиона лиги OCTAGON
27 мая, 23:28
MMA
Казахстанский боец проиграл звезде ПОП-ММА из России
27 мая, 20:32
MMA
Мечтающая о UFC девушка-боец из Казахстана "задушила" соперницу из Узбекистана
27 мая, 18:32
MMA
Девушка-боец из Казахстана заявила о желании стать чемпионкой UFC
27 мая, 12:53
MMA
Прямая трансляция битвы Т-34 с чемпионом из Казахстана и рекордной защиты титула OCTAGON
© 2008 - 2023 ТОО «EML»